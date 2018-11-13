Рианчо обратился к болельщикам «Спартака» 

Во вторник, 13 ноября, бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо дал первое интервью после увольнения из столичного клуба. По его завершении испанец обратился к болельщикам красно-белых на русском языке.
«Команде и тренеру очень важна сильная поддержка. Мне нравится, когда болельщики думают, как одна семья. Фанаты очень влияют на работу команды на поле — они гонят «Спартак» вперёд», — сказал Рианчо.
Интервью с тренером читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Накануне стало известно, что новым главным тренером «Спартака» стал Олег Кононов, с которым был подписан контракт до окончания следующего сезона. После ухода из киевского «Динамо» Рианчо два года работал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины. В 2018 году перешёл на работу в «Спартак», где стал ассистентом Массимо Карреры. Под руководством испанского специалиста «Спартак» провёл три матча в РПЛ, но ни разу не смог победить.