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Рианчо обратился к болельщикам «Спартака»
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Рианчо обратился к болельщикам «Спартака» 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Во вторник, 13 ноября, бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо дал первое интервью после увольнения из столичного клуба. По его завершении испанец обратился к болельщикам красно-белых на русском языке.
«Команде и тренеру очень важна сильная поддержка. Мне нравится, когда болельщики думают, как одна семья. Фанаты очень влияют на работу команды на поле — они гонят «Спартак» вперёд», — сказал Рианчо.
Интервью с тренером читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Накануне стало известно, что новым главным тренером «Спартака» стал Олег Кононов, с которым был подписан контракт до окончания следующего сезона. После ухода из киевского «Динамо» Рианчо два года работал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины. В 2018 году перешёл на работу в «Спартак», где стал ассистентом Массимо Карреры. Под руководством испанского специалиста «Спартак» провёл три матча в РПЛ, но ни разу не смог победить.
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