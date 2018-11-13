Английский клуб просматривает футболиста «Анжи»

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев признался, что на ряд игроков его команды претендуют различные клубы. Специалист сообщил, что европейский клуб интересуется нападающим дагестанского клуба Андресом Понсе

—Кажется, клуб из Англии приезжал просматривать Понсе в матче против "Спартака", — цитирует Адиева "Чемпионат". — Есть интерес к ряду российских футболистов: Дюпину, Савичеву. К Кулику, хоть он и в возрасте, все равно приглядываются. Кто-то подойдет и для того, чтобы решать задачи в первой лиге.

Понсе провел за "Анжи" в текущем сезоне 12 матчей и забил четыре мяча.

Дагестанский клуб после 14 встреч занимает 15-е место в чемпионате России с 13 очками.