Ещё
Английский клуб просматривает футболиста «Анжи»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Жену Мамаева лишили машины
Жену Мамаева лишили машины

Английский клуб просматривает футболиста «Анжи» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев признался, что на ряд игроков его команды претендуют различные клубы. Специалист сообщил, что европейский клуб интересуется нападающим дагестанского клуба Андресом Понсе.
—Кажется, клуб из Англии приезжал просматривать Понсе в матче против "Спартака", — цитирует Адиева "Чемпионат". — Есть интерес к ряду российских футболистов: Дюпину, Савичеву. К Кулику, хоть он и в возрасте, все равно приглядываются. Кто-то подойдет и для того, чтобы решать задачи в первой лиге.
Понсе провел за "Анжи" в текущем сезоне 12 матчей и забил четыре мяча.
Дагестанский клуб после 14 встреч занимает 15-е место в чемпионате России с 13 очками.
Спорт-Экспресс: последние новости
Геннадий Орлов: "Следователь сказал мне, что Кокорин и Мамаев обязательно получат срок" Евгений Чернов: "Первый тайм против ЦСКА дался очень тяжело" Месси осталось 78 голов до рекорда Пеле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мужчины признали ее лучшей89
Жену Мамаева лишили машины13
Кокорину и Мамаеву предрекли реальный срок136
Как отдыхают теннисистки12
«Трупы были выложены прямо на льду»38
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
00:43
Ответил за драку: UFC лишил боя еще одного друга Хабиба
MMA Статьи
02:27
Кокорину и Мамаеву предрекли реальный срок
Футбол
03:38
Аршавин принял «радостное» решение
Футбол
03:30
Жену Мамаева лишили машины
Футбол
02:25
В сборную России по футболу вызвали новичка
Футбол
02:27
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Футбол Общество
18:56
Черчесов дал «тупой» ответ на вопрос о Путине
Футбол Прочее
00:31
Пилоты «Формулы-1» устроили потасовку
Автоспорт
00:41
Футболист пробил пенальти с прыжка и поразил болельщиков
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение