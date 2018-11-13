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В Англии могут ввести лимит на легионеров
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В Англии может быть введен лимит на легионеров 

Спорт-Экспресс + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Из-за выхода Великобритании из Евросоюза в чемпионате Англии может быть введен лимит на легионеров. Как утверждает The Times, соответствующее предложение Футбольная ассоциация Англии (ФА) сделала руководству премьер-лиги.
По данным источника, премьер-лига обсудит внедрение лимита на заявку. Он будет разрешать иметь в составе команды из 25 человек 12 иностранцев. При этом ФА окажет давление на премьер-лигу, чтобы вынудить принять ее эти условия. В противном случае на футболистов из ЕС могут быть распространены требования к игрокам из стран не из ЕС в части процедуры получения разрешения на работу.
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