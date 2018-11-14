Тарасов выдвинул неожиданное требование по алиментам

Тарасов попросил суд сократить алименты

Бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала в Instagram фото иска экс-супруга, в котором утверждается, что она «не использовала алименты по прямому назначению».

Ранее адвокат женщины Сергей Жорин заявил, что футболист за шесть лет накопил долги по алиментам на 15 миллионов рублей. По словам Жорина, Тарасов перечислял деньги на содержание старшей дочери не в полном объеме.

СМИ сообщали, что Тарасов обратился в суд и попросил уменьшить размер выплат в четыре раза, а также пересчитать долг.

В документе, опубликованном экс-супругой игрока, утверждается, что во время встреч с футболистом их общая дочь «выглядела неопрятно» и постоянно жаловалась, что мать не покупала для нее необходимые вещи, предметы гигиены и игрушки.

В иске сказано, что после этого Тарасов открыл личный счет на имя дочери, чтобы перечислять алименты непосредственно ей. Также в документе утверждается, что бывшая жена препятствует встречам отца с дочерью.

Бывшую супругу футболиста такие претензии удивили.

«Предметы гигиены»? Все таки придется газету на туалетную бумагу заменить… И хозяйственное мыло на Jo Malone», — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Жорин ранее утверждал, что в «Локомотиве» признали задолженность Тарасова по алиментам и заявили о готовности погасить ее до конца года, вычтя деньги из его зарплаты.