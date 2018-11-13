Названы зарплаты самых дорогих футболистов мира

Названы зарплаты самых высокооплачиваемых футболистов мира

Журналист Танкреди Палмэри опубликовал в Twitter топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира, основанный на его данных.

Самая высокая зарплата оказалась у нападающего «Барселоны» Лионеля Месси . Она составила 40 миллионов евро в год. На втором месте — форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду с 31 миллионом евро. Тройку замкнул футболист ПСЖ Неймар, который получает 30 миллионов в год.