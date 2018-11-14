«Уфа» продлила контракт с Живоглядовым 

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подтвердил информацию о продлении контракта с защитником Дмитрием Живоглядовым.
"Действительно, мы уже продлили контракт с Живоглядовым. Новое соглашение рассчитано на два года", — цитирует Газизова газета "Известия".
24-летний футболист выступает за "Уфу" с 2016 года. В составе команды он принял участие в 66 матчах, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач.
Предыдущее соглашение защитника с "Уфой" истекало летом 2019 года.
Ранее сообщалось, что Живоглядов может перейти в "Спартак" или "Краснодар".