Ещё
Швейцария пробилась в плей-офф Лиги наций
Далее:
Читайте также:
Ещё

Швейцария разгромила Бельгию и заняла первое место в группе Лиге наций 

Газета.Ru + ещё 37 1 час назад
Фото: Themba Hadebe/AP
Сборная Швейцарии разгромила команду Бельгии в матче шестого тура группового этапа Лиги наций, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Люцерне, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей хет-трик оформил Харис Сеферович, также отличились Рикардо Родригес и Нико Эльведи. У гостей дубль в активе Торгана Азара.
Благодаря этой победе сборная Швейцарии заняла первое место в Группе 2 высшего дивизиона Лиги наций.
Лига наций. Лига A. Группа 2. 6-й турШвейцария — Бельгия — 5:2Голы: 0:1 — Торган Азар, 2; 0:2 — Торган Азар, 17; 1:2 — Родригес, 26 (пенальти); 2:2 — Сеферович, 31; 3:2 — Сеферович, 44; 4:2 — Эльведи, 62; 5:2 — Сеферович, 84
Газета.Ru: последние новости
СМИ: итальянского футболиста нашли мертвым на семейном гараже Вратарь сборной Иордании забил мяч Индии ударом от своих ворот СМИ: игрок "ПСЖ" может уйти в "Реал" из-за конфликта с одноклубниками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна российская фигуристка устроила стриптиз22
19-летний футболист покончил с собой6
17-летняя гонщица устроила жуткую аварию78
Чемпионка ОИ оценила выступление Загитовой
Поведение Дзюбы озадачило россиян37
Видео
07:56
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт
Фигурное катание
01:24
Вратарь забил мяч ударом от своих ворот
Футбол
00:58
Боец ММА с разворота нокаутировал соперника
MMA
00:11
Страшная авария гонщицы попала на видео
Автоспорт Прочее
00:24
Загитова сделала неожиданное признание
Фигурное катание
01:06
Медведева оказалась в шаге от провала
Фигурное катание Статьи
07:56
Загитова чуть не бросила спорт
Фигурное катание Статьи
04:26
Какой ценой Загитова победила в Москве
Фигурное катание Статьи
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
01:59
Хабиб не попал в список влиятельных людей в истории UFC
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение