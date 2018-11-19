Швейцария пробилась в плей-офф Лиги наций

Газета.Ru: последние новости

СМИ: итальянского футболиста нашли мертвым на семейном гараже

Вратарь сборной Иордании забил мяч Индии ударом от своих ворот

СМИ: игрок "ПСЖ" может уйти в "Реал" из-за конфликта с одноклубниками