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Клиент букмекера выиграл 140 тысяч со ставки в 250 рублей
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Клиент букмекера выиграл 140 тысяч со ставки в 250 рублей 

Партнерский материал 48 минут назад
Фото: bwin
Клиент букмекерской компании bwin Россия собрал экспресс из 6 событий и выиграл более 140 тысяч рублей. Удача улыбнулась игроку, который выставил в одну ставку-экспресс всего 250 рублей. Клиент компании выбрал в качестве основных событий проводимые в тот день матчи Кубка Англии по футболу. Пять из шести ставок экспресса оказались выигрышными. Игрок, не став дожидаться исхода по последнему по матчу «Ростов» — «Динамо-Москва» (в тот момент в матче проходил второй тайм и на табло красовались нули), воспользовался функцией «Cash Out» (досрочный расчет ставки) и зафиксировал выигрыш по коэффициенту 565.2. Таким образом, клиент смог получить право на выплату выигрыша в сумме 141317,59 рублей.
События победного экспресса:
«Линкольн сити» — «Нортгемптон Таун» | Побела «Линкольна» | 7.2  «Примут Аргайл» — «Стивенэйдж» | Гол «Плимута» в матче | 4.0  «Норвич Сити» — «Миллуолл» | Больше 2,5 голов в матче | 4.4  «Транмир Роверс» — «Оксфорд Сити» | Больше 2,5 голов в матче | 4.5  «Генгам» — «Лион» | Обе команды забьют | 1.4  «Ростов» — «Динамо-Москва» | Гол «Ростова» в матче | 1.9  Стоит отметить, что если бы в матче российских команд «Ростов» отличился хотя бы раз, выигрыш игрока мог бы составить 379 тысяч рублей. Кроме этого, если бы он не воспользовался функцией «Cash Out», ставка бы просто не сыграла.
bwin.ru — первый легальный международный букмекер в России. Клиентам компании доступны полнофункциональные приложения для устройств на базе операционных систем iOS и Android, а также прямые трансляции по главным спортивным событиям. Букмекер предлагает широкую линию для ставок по ключевым видам спорта, большой выбор акционных предложений.
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