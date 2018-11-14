СМИ сообщили, что футболист «Челси» Канте отказался получать зарплату через офшор

Французский полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте отказался участвовать в финансовых махинациях при получении зарплаты в клубе.

Как сообщает AS, ссылаясь на данные Football Leaks, французский хавбек создал офшорную компанию, однако затем изменил своё решение и отказался получать зарплату через неё.

Отмечается, что в «Челси» пытался Канте вновь изменить решение, однако тот ответил отказом.

27-летний полузащитник перешёл в лондонский клуб из «Лестер Сити» летом 2016 года.