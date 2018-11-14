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Канте отказался получать зарплату через офшор
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СМИ сообщили, что футболист «Челси» Канте отказался получать зарплату через офшор 

RT на русском + ещё 8 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Французский полузащитник лондонского «Челси» Н’Голо Канте отказался участвовать в финансовых махинациях при получении зарплаты в клубе.
Как сообщает AS, ссылаясь на данные Football Leaks, французский хавбек создал офшорную компанию, однако затем изменил своё решение и отказался получать зарплату через неё.
Отмечается, что в «Челси» пытался Канте вновь изменить решение, однако тот ответил отказом.
27-летний полузащитник перешёл в лондонский клуб из «Лестер Сити» летом 2016 года.
Ранее сообщалось, что УЕФА может исключить ПСЖ из Лиги чемпионов из-за нарушения правил ФФП.
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