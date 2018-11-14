Венгер отказался от «Фулхэма»

Экс-тренер «Арсенала» Венгер не захотел тренировать «Фулхэм»

"Фулхэм" предлагал пост главного тренера Венгеру до того, как руководить командой был назначен Клаудио Раньери.

По информации The Telegraph, специалист отказался даже вести переговоры с английской командой. Он не хочет возглавлять ни одну команду, которая выступает в Английской премьер-лиге (АПЛ), за исключением "Арсенала".

Венгер хочет возглавить клуб не из Англии. Одним из основных вариантов называется мюнхенская "Бавария", которая после 11-ти туров занимает лишь пятое место в таблице чемпионата Германии.