Ещё
Венгер отказался от «Фулхэма»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-тренер «Арсенала» Венгер не захотел тренировать «Фулхэм» 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер принял решение не возглавлять "Фулхэм", сообщает "Советский спорт".
"Фулхэм" предлагал пост главного тренера Венгеру до того, как руководить командой был назначен Клаудио Раньери.
По информации The Telegraph, специалист отказался даже вести переговоры с английской командой. Он не хочет возглавлять ни одну команду, которая выступает в Английской премьер-лиге (АПЛ), за исключением "Арсенала".
Венгер хочет возглавить клуб не из Англии. Одним из основных вариантов называется мюнхенская "Бавария", которая после 11-ти туров занимает лишь пятое место в таблице чемпионата Германии.
Ранее сообщалось, что Венгер до сих пор считает Андрея Аршавина одним из самых талантливых игроков.
Газета.Ru: последние новости
Полузащитник "Локомотива" Тарасов судится с бывшей женой Лунев займет место в воротах в матче против Германии СМИ: Кокорин и Мамаев обязательно получат срок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Две шайбы за минуту: как Россия порвала Канаду25
Жену Мамаева лишили машины93
Тарасов выдвинул неожиданное требование по алиментам14
Черчесов выбрал голкипера на матч против немцев1
Чалов потроллил журналистку за ошибку
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
04:41
Две шайбы за минуту: как Россия порвала Канаду
Хоккей
00:23
Тарасов выдвинул неожиданное требование по алиментам
Футбол Прочее
00:43
Ответил за драку: UFC лишил боя еще одного друга Хабиба
MMA Статьи
00:33
Раскрылся скандал с формой российских гимнастов перед ЧМ
Легкая атлетика
02:27
Кокорину и Мамаеву предрекли реальный срок
Футбол
03:38
Аршавин принял «радостное» решение
Футбол
03:30
Жену Мамаева лишили машины
Футбол
02:25
В сборную России по футболу вызвали новичка
Футбол
02:27
Кокорина и Мамаева лишили привилегий
Футбол Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение