Мамаев «многое понял» после ареста

Журналисты издания навестили футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в составе Общественной наблюдательной комиссии.

По их словам, Кокорин был мрачен и неразговорчив, зато Мамаев дружелюбен и всем доволен.

Полузащитник «Краснодара» продемонстрировал правозащитникам надраенную до блеска камеру и показал коврик, на котором выполняет физические упражнения в дни, когда ему не разрешено посещать спортзал.

Он также показал гостям самодельный иконостас, который его сокамерник сделал из листа картона. Иконки, по словам футболиста, им дали в храме Бутырки, куда они периодически ходят.

Мамаев рассказал, что читает православную литературу и переосмысливает свою жизнь до ареста.