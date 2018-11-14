Мамаев «многое понял» после ареста 

В камере Павла Мамаева появился иконостас, пишет «Московский комсомолец». Мамаев и его сокамерник соорудили иконостас из большого листа картона и иконок, которые им дали в храме при СИЗО.
Журналисты издания навестили футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в составе Общественной наблюдательной комиссии.
По их словам, Кокорин был мрачен и неразговорчив, зато Мамаев дружелюбен и всем доволен.
Полузащитник «Краснодара» продемонстрировал правозащитникам надраенную до блеска камеру и показал коврик, на котором выполняет физические упражнения в дни, когда ему не разрешено посещать спортзал.
Он также показал гостям самодельный иконостас, который его сокамерник сделал из листа картона. Иконки, по словам футболиста, им дали в храме Бутырки, куда они периодически ходят.
Мамаев рассказал, что читает православную литературу и переосмысливает свою жизнь до ареста.
«Опыт колоссальный. На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой. Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания», — поделился Мамаев.
Напомним, Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины и Александр Протасовицкий арестованы до 8 декабря по делу о двух драках, в которых пострадали три человека: водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин.