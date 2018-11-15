Ещё
Сборная России получила миллионы долларов за ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная России получила миллионы долларов за успех на ЧМ 

Lenta.ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский футбольный союз (РФС) выплатил восемь миллионов долларов (544 миллиона рублей) футболистам, тренерам и членам административного штаба национальной сборной. Об этом сообщает Sport24.
Так РФС наградил сборную за успешное выступление на домашнем чемпионате мира. Распределением средств занимались игроки и тренеры.
На ЧМ команда под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила будущему финалисту — сборной Хорватии. На групповом этапе россияне одержали две победы и потерпели одно поражение, а в 1/8 финала по пенальти обыграли сборную Испании. Результат, показанный на чемпионате мира 2018 года, стал лучшим в истории российского футбола.
После турнира футболисты были приглашены на прием в Кремль. Президент Владимир Путин наградил игроков и тренерский штаб сборной: Черчесов получил орден Александра Невского, а Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич — ордена Почета. Кроме того, всем футболистам национальной команды присудили звание заслуженных мастеров спорта.
Чемпионом мира 2018 года стала сборная Франции. В финальном матче «трехцветные» обыграли Хорватию со счетом 4:2.
Последние новости
Сечин назвал причину высоких цен на бензин Россиян предупредили о сокращении зарплат Министр обороны Израиля отказался сдаваться и ушел в отставку
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что спасает Кокорина и Мамаева33
Раскрыты премиальные сборной России за ЧМ-201824
Жену Мамаева лишили машины96
Сборная России обратилась к болельщикам
Карпин объяснил отказ от «Спартака»
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
05:55
Туктамышева прокомментировала провокационное фото
Фигурное катание
00:37
Раскрыты премиальные сборной России за ЧМ-2018
Футбол
00:21
Что спасает Кокорина и Мамаева
Футбол Статьи
04:41
Две шайбы за минуту: как Россия порвала Канаду
Хоккей
00:23
Тарасов выдвинул неожиданное требование по алиментам
Футбол Прочее
00:43
Ответил за драку: UFC лишил боя еще одного друга Хабиба
MMA Статьи
00:33
Раскрылся скандал с формой российских гимнастов перед ЧМ
Легкая атлетика
02:27
Кокорину и Мамаеву предрекли реальный срок
Футбол
03:38
Аршавин принял «радостное» решение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение