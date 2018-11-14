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Черчесов высказался о новом назначении Габулова
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Черчесов высказался о назначении Габулова министром спорта Северной Осетии 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о назначении бывшего голкипера команды Владимира Габулова министром спорта Северной Осетии.
«Габулову предстоит интересная должность. Он был ответственным футболистом, который выступал в роли вратаря, а в этом амплуа без ответственности играть невозможно. Думаю, что его новая должность ответственная в той же степени, если не более. Убеждён, что Владимир знает, как сделать спорт в республике более качественным, интересным и значимым», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что Габулов стал министром спорта Северной Осетии.
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