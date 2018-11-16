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Тренер сборной Германии оценил матч с Россией
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Главный тренер сборной Германии поделился мнением о матче с Россией 

Газета.Ru + ещё 44 51 минуту назад
Фото: Reuters
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал товарищеский матч с командой России, передает Sport24.
Наставник считает, что самой интересной частью встречи является первый тайм.
"Первый тайм был очень хорошим. Во втором динамика спала, мы не так хорошо заполняли зоны, как в первом тайме. У нас на поле были молодые игроки, они еще не выступают стабильно. Но после первого тайма судьба игры уже была решена", — заключил специалист.
Также он похвалил своих подопечных за удачные действия на поле.
"Серж Гнабри отлично отыграл, двигался, держал мяч. Он показывает прекрасное движение. Молодым игрокам нужно время. Чемпионат мира был для нас неудачным, до этого мы выиграли все десять игр в квалификации. Я уже говорил, что нужно омолаживать команду. Если команда хочет играть на высшем уровне, ей нужна комбинация опыта и молодости. Наши игроки очень перспективны, у них большой потенциал. Но если они хотят выигрывать большие турниры, они должны выкладываться на все 100", — подчеркнул Лев.
Германия одолела Россию со счетом 3:0. В команде победителей голами отличились нападающий Зане Лерой, защитник Никлас Зюле и хавбек Серж Гнабри.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил поражение.
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