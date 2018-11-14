Германия лишилась трёх игроков перед матчем с Россией

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв сообщил, что в контрольном матче против России не сыграют три ведущих игрока.

«Мы дали возможность немного отдохнуть Тони Кроосу, он сам об этом попросил. Также не примет участие в игре с Россией Юлиан Дракслер. Причина — семейные обстоятельства. И не будет Марко Ройса, у которого проблемы с голеностопом», — передает из Лейпцига слова Лёва корреспондент News.ru.

Наставник бундестим не исключил, что Дасклер выйдет в игре с Голландией.

«Мы держим с ним связь по телефону», — сказал Лёв.

Ранее сообщалось, что в сборной России из-за различных повреждений не сыграет ряд ведущих футболистов.