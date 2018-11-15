Кержакова заподозрили в избиении жены

Добровинский сообщил, что на одном из заседаний суда рассказал, как Кержаков избил Тюльпанову в Цюрихе. Футболист якобы поднял руку на жену, когда она уличила его в изменах. По словам адвоката, Кержаков боялся отца Тюльпановой, поэтому он перевел на счет жены 4 млн долларов, чтобы загладить вину.

«А спустя всего месяц после его (отца Тюльпановой — прим. ред.) смерти и рождения их сына, Кержаков бросил Милану в тяжелейшей ситуации. Что наталкивает меня на мысль, что с его стороны это был брак по расчету. Путем шантажа он стал требовать деньги обратно, и половину сумму Милана ему вернула», — заявил Добровинский.

Адвокат добавил, что продолжит бороться в суде за право Миланы воспитывать сына Артемия, который сейчас живет с отцом.

Ранее суд дал Тюльпановой право забрать ребенка на время бракоразводного процесса с Кержаковым. Однако бывший футболист обжаловал решение суда, поэтому ребенок пока остается с ним.

В мае Тюльпанова сообщила в Instagram, что они с Кержаковым «давно уже» не вместе. Позже она заявила, что он забрал сына и запретил ей видеться с ребенком. Кержаков якобы потребовал у нее справку о «социальной вменяемости». Женщина подчеркивала, что она абсолютно здорова и не понимает, почему муж требует такой документ.