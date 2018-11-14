«Обязательно получат срок»: что спасает Кокорина и Мамаева

Арестованные до 8 декабря по делу о хулиганстве и побоях в отношении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина футболисты «Краснодара» и «Зенита» Павел Мамаев и Александр Кокорин в СИЗО «Бутырка» увлеклись в последнее время чтением православной литературы, а Мамаев даже собрал в камере небольшой самодельный иконостас.

«Опыт колоссальный. На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой, — рассказал Мамаев в интервью «МК».

— Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания».

При этом полузащитник не скрывает, что очень хочет выйти на свободу и скучает по своей жене и детям.

«Готов хоть прямо сейчас как есть — в резиновых тапочках и майке на волю. Но это не нам решать.

Очень соскучился по семье, особенно детям. Так хочется их обнять! Держал бы в объятиях и не отпускал. На воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим», — добавил футболист.

Со своими близкими арестованные игроки могут связываться не только посредством писем, но и с помощью телефона. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал, что игрокам разрешены ежедневные звонки до 15-ти минут.

«Кокорину, как и Мамаеву, разрешены телефонные звонки из СИЗО. Для этого необходимо приобрести карточку, написать заявление, после чего человека выводят из камеры для совершения звонков, которые согласованы со следователем. Карты приобретаются через личный счет заключенного, после чего их можно использовать, — цитирует Мельникова «Спорт-Экспресс».

— Ограничения есть, конечно, — не более 15 минут. Но учитывая, что большое количество людей хочет звонить, то часто получается еще меньше».

Несмотря на появившуюся в последнее время информацию, что срок пребывания игроков под арестом будет продлен по запросу следствия еще на два месяца, защита игроков не оставляет надежд изменить меру пресечения своих подопечных на домашний арест.

«Мы рассчитываем на любую другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Наша сторона предоставила суду все необходимые документы и для перевода на домашний арест, и для освобождения из под стражи под подписку о невыезде — показали, что у Александра есть квартира в Москве, и для того, чтобы Кокорина отпустили под залог», — рассказал адвокат Кокорина Олег Попов.

Также защитник сообщил, что пока не знает, действительно ли срок ареста будет продлен судом еще на два месяца.

«Сейчас данных, подтверждающих это, у меня нет. Пока значится срок до 8 декабря, до этой даты еще предстоит проведение необходимых следственных мероприятий, по результатам которых следствие сделает выводы о необходимости продления»,

Самую же резонансную информацию выдал несколько дней назад известный комментатор и болельщик санкт-петебургского «Зенита» Геннадий Орлов

«Сейчас все говорят, что их до 8 февраля оставляют в этой тюрьме. Четыре месяца он [Кокорин] не тренируется. Вообще не двигается. Растренированность, — рассказал он в своей радиопередаче «ГСО Live».

— С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я был в Москве. Встречался с разными людьми. И даже с одним следователем. Профессионалом. Он сказал: «Нет-нет, они обязательно получат срок». Поэтому надежд мало.