Российским игроком заинтересовались в «Арсенале»

Скаут лондонского «Арсенала» просматривал игрока ЦСКА Ахметова

Лондонский «Арсенал» проявляет заинтересованность в услугах полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова , сообщает ClubCall.

Скаут британского клуба просматривал 20-летнего футболиста в двух матчах армейцев — с «Ромой» (1:2) в Лиге чемпионов и с «Зенитом» (2:0) в Премьер-Лиге. В обеих встречах Ахметов отметился голевыми передачами.

Ранее сообщалось об интересе к Ахметову со стороны «Ромы», но в ЦСКА заявили, что контактов с римским клубом не было.

Ахметов был вызван в сборную России на товарищескую игру с Германией (15 ноября) и на матч Лиги наций со Швецией (20 ноября), однако он пропустит эти поединки из-за травмы.