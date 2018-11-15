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Российским игроком заинтересовались в «Арсенале»
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Скаут лондонского «Арсенала» просматривал игрока ЦСКА Ахметова 

SPORT24.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Лондонский «Арсенал» проявляет заинтересованность в услугах полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, сообщает ClubCall.
Скаут британского клуба просматривал 20-летнего футболиста в двух матчах армейцев — с «Ромой» (1:2) в Лиге чемпионов и с «Зенитом» (2:0) в Премьер-Лиге. В обеих встречах Ахметов отметился голевыми передачами.
Ранее сообщалось об интересе к Ахметову со стороны «Ромы», но в ЦСКА заявили, что контактов с римским клубом не было.
Ахметов был вызван в сборную России на товарищескую игру с Германией (15 ноября) и на матч Лиги наций со Швецией (20 ноября), однако он пропустит эти поединки из-за травмы.
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