Тренер Бразилии объяснил победу над Уругваем

Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил победу над Уругваем в товарищеском матча, передает "Советский спорт"

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу бразильской сборной. Единственный мяч на свой счет записал нападающий Неймар, который успешно реализовал пенальти.

"Это было южноамериканское дерби. Мы с уважением относимся к команде Уругвая. Мы нашли способ контролировать соперника, но это было трудно сделать. Это наш третий матч без пропущенных голов", — приводит слова Тите L'Equipe.

20 ноября бразильцы сыграют с Камеруном, а уругвайцы в этот же день проведут матч с Францией.

Ранее Бразилия обыграла Уругвай благодаря голу Неймара.