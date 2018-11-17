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Тренер Бразилии объяснил победу над Уругваем
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Тренер Бразилии объяснил победу над Уругваем 

Газета.Ru + ещё 17 1 час назад
Фото: Damir Sagolj/REUTERS
Главный тренер сборной Бразилии Тите объяснил победу над Уругваем в товарищеском матча, передает "Советский спорт".
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу бразильской сборной. Единственный мяч на свой счет записал нападающий Неймар, который успешно реализовал пенальти.
"Это было южноамериканское дерби. Мы с уважением относимся к команде Уругвая. Мы нашли способ контролировать соперника, но это было трудно сделать. Это наш третий матч без пропущенных голов", — приводит слова Тите L'Equipe.
20 ноября бразильцы сыграют с Камеруном, а уругвайцы в этот же день проведут матч с Францией.
Ранее Бразилия обыграла Уругвай благодаря голу Неймара.
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