В российском футболе отменят понедельники

«Мы хотим отказаться от понедельничных матчей. Их и проводить-то начали из-за плотности календаря, с тем чтобы у команд было хотя бы по два полных дня между встречами. Но по понедельникам аудитория сильно проседает», — заявил он. Прядкин отметил, что данный вопрос продолжает обсуждаться.

«Думаю, правильнее было бы больше матчей проводить в пятницу, но мы прекрасно понимаем, насколько непросто работать тренерам команд, играющих в еврокубках», — добавил Прядкин.