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Следователь обозвал Кокорина неприличным словом
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Адвокат Кокорина: на допросе следователь обозвал Александра неприличным словом 

Чемпионат.com + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, на своей странице в «Инстаграме» заявила, что следовать во время допроса оскорбил футболиста.
«Сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого я называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занёс в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это.
Данное заявление моего подзащитного не рассмотрено до настоящего времени, и здесь уместно предположить, что процессуальный контроль за действиями 18 следователей следственной группы отсутствует.
На следующей неделе указанному следователю будет официально заявлен отвод, поскольку имеет место личная неприязнь к обвиняемому Кокорину Александру, а также планируется отвод его руководителю за бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям следователя, хотя я не думаю, что руководитель разделяет мнения этого следователя», — написала Стукалова.
Напомним, 8 октября Кокорин, вместе с младшим братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким поучаствовал в двух драках. В ходе инцидентов пострадали московский чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель Виталий Соловчук.
Тверской суд Москвы 11 октября отправил под арест футболистов, брата Кокорина и Протасовицкого до 8 декабря. Позже всем четверым были предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.
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