Гендиректор «Уфы» отказался от перехода в топ-клуб

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что у него был вариант с уходом в топовый клубе, передает "Чемпионат.com"

При этом он отметил, что отказался из-за того, что не смог бросить уфимскую команду.

"Примерно год назад одно предложение было. Отказался. Считаю, что пока нужен "Уфе" и способен приносить ей пользу, останусь здесь. Приглашал топ-клуб? Если поступило предложение, то ясно, что звал клуб выше бюджетом и более амбициозный с точки зрения спортивных задач. На тот момент. Звали на аналогичную должность. Но знаете, я могу продавать футболистов, тренеров. А себя продать пока не могу!

Даю слово, что, если уйду вдруг в другой клуб, "Уфа" тоже заработает! Со мной рядом многие люди выросли, руководство республики мне доверяет. Как я могу всё это бросить?! За деньги? Это не продается", — заявил он.

"Уфа" занимает 14-е место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после 14-ти туров.

Ранее сообщалось, что игроки "Уфы" были вынуждены тренироваться на Кипре без бутс.