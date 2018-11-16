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Гендиректор «Уфы» отказался от перехода в топ-клуб
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Гендиректор «Уфы» отказался от перехода в топ-клуб 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что у него был вариант с уходом в топовый клубе, передает "Чемпионат.com".
При этом он отметил, что отказался из-за того, что не смог бросить уфимскую команду.
"Примерно год назад одно предложение было. Отказался. Считаю, что пока нужен "Уфе" и способен приносить ей пользу, останусь здесь. Приглашал топ-клуб? Если поступило предложение, то ясно, что звал клуб выше бюджетом и более амбициозный с точки зрения спортивных задач. На тот момент. Звали на аналогичную должность. Но знаете, я могу продавать футболистов, тренеров. А себя продать пока не могу!
Даю слово, что, если уйду вдруг в другой клуб, "Уфа" тоже заработает! Со мной рядом многие люди выросли, руководство республики мне доверяет. Как я могу всё это бросить?! За деньги? Это не продается", — заявил он.
"Уфа" занимает 14-е место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) после 14-ти туров.
Ранее сообщалось, что игроки "Уфы" были вынуждены тренироваться на Кипре без бутс.
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