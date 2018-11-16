Депутат Лебедев прокомментировал итоги матчи с Германией

«Повода для расстройства и паники нет, а то все сейчас побегут критиковать. 0:3 со сборной Германии — это нормальный результат для нас. Во-первых, посмотрите на состав — половина ребят, игравших на ЧМ отсутствовали. Второе — это товарищеский матч. Перед Чемпионатом Мира Черчесов тоже не выиграл ни одного товарищеского матча, а результат мы все помним», — цитирует Лебедева «Sport24».

Ранее сообщалось, что Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с Германией.