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Лебедев прокомментировал итоги матчи с Германией
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Депутат Лебедев прокомментировал итоги матчи с Германией 

RT на русском 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Государственной думы Игорь Лебедев дал оценку игре сборной России в товарищеском матче с командой Германии (0:3).
«Повода для расстройства и паники нет, а то все сейчас побегут критиковать. 0:3 со сборной Германии — это нормальный результат для нас. Во-первых, посмотрите на состав — половина ребят, игравших на ЧМ отсутствовали. Второе — это товарищеский матч. Перед Чемпионатом Мира Черчесов тоже не выиграл ни одного товарищеского матча, а результат мы все помним», — цитирует Лебедева «Sport24».
Ранее сообщалось, что Черчесов поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с Германией.
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