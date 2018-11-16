«Нам показали наше место»

Уткин прокомментировал проигрыш сборной России в матче с Германией

Футбольный обозреватель Василий Уткин назвал значимым проигрыш сборной России в товарищеской встрече с Германией.

«В каком-то смысле нам указали на наше место, в каком-то смысле нам указали на наши недочеты, но я думаю, что еще нам указали на то, что мы хороши в определенных условиях, а это нормально для команды средних возможностей», — сказал Уткин в своем видеоблоге.

По словам комментатора, поражение России не зависело от большого количества травмированных игроков, поскольку в команде нет незаменимых.

«В сборной России нет незаменимых игроков. Но на чемпионате мира команда вместе, целенаправленно и консолидированно провела подготовку к турниру. Она была хорошо готова физически и тактически. А сейчас физическая форма минула и ушли ветераны. И сейчас сборная России приближается к своему естественному разобранному состоянию», — сказал Уткин.

Он сравнил сборную России с кинжалом, которым не только можно нанести точный удар, но и чистить картошку.

Накануне сборная России по футболу провела товарищеский матч со сборной Германии, в котором уступила сопернику со счетом 0:3.