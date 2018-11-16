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«Нам показали наше место»
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Уткин прокомментировал проигрыш сборной России в матче с Германией 

Рамблер 1 час назад
Футбольный обозреватель Василий Уткин назвал значимым проигрыш сборной России в товарищеской встрече с Германией.
«В каком-то смысле нам указали на наше место, в каком-то смысле нам указали на наши недочеты, но я думаю, что еще нам указали на то, что мы хороши в определенных условиях, а это нормально для команды средних возможностей», — сказал Уткин в своем видеоблоге.
По словам комментатора, поражение России не зависело от большого количества травмированных игроков, поскольку в команде нет незаменимых.
Россия проведет еще один ЧМ впервые в истории
«В сборной России нет незаменимых игроков. Но на чемпионате мира команда вместе, целенаправленно и консолидированно провела подготовку к турниру. Она была хорошо готова физически и тактически. А сейчас физическая форма минула и ушли ветераны. И сейчас сборная России приближается к своему естественному разобранному состоянию», — сказал Уткин.
Он сравнил сборную России с кинжалом, которым не только можно нанести точный удар, но и чистить картошку.
Накануне сборная России по футболу провела товарищеский матч со сборной Германии, в котором уступила сопернику со счетом 0:3.
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