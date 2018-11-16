Адвокат Мамаева обрушился на судью

Адвокат Мамаева подал жалобу на решение суда

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов подал жалобу на решение Тверского суда Москвы не принимать заявление об освобождении своего подзащитного из СИЗО «Бутырка» под залог. По словам юриста, судья тем самым нарушила закон.

Представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева адвокат Игорь Бушманов обжаловал решение Тверского суда Москвы, который отказал защите футболиста в регистрации заявления о переводе спортсмена из Бутырского следственного изолятора, более известного как «Бутырка», на свободу под залог.

«В суд поступила жалоба от адвоката Игоря Бушманова», — приводит слова представителя суда ТАСС.

О том, когда данная апелляция будет рассмотрена, в Тверском суде не ответили — дату заседания еще не назначили.

13 ноября адвокат Мамаева потребовал от судей отпустить своего клиента под залог, однако в суде решили, что заявление Бушманова было подано ненадлежащим образом.

«В Тверской районный суд города Москвы поступило обращение адвоката Бушманова об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на залог в отношении Мамаева. В принятии заявление было отказано», — говорится в заявлении.

Сам же юрист также обратился и в Мосгорсуд с просьбой отменить решение Тверского суда об аресте 30-летнего футболиста и отправить на новое рассмотрение ходатайство об изменении меры пресечения его подзащитному. Кроме того, адвокат выразил мнение, что, отказав в требовании отпустить хавбека «Краснодара» под залог, Тверской суд нарушил закон.

«Решение судьи является незаконным, нарушающим права на защиту, состязательность и доступ к правосудию, несмотря на то, что вопреки требованиям статей 7, 122 УПК РФ обжалуемое решение не было облечено в форму судебного акта, оно по сути таковым является», — цитирует Бушманова «РИА Новости».

Кроме того, главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве изменило обвинения в отношении Мамаева, которому инкриминируются две статьи УК РФ — «Побои» и «Хулиганство».

После вмешательства в ход расследования московской прокуратуры были выявлены нарушения федерального законодательства при первоначальном предъявлении обвинений футболисту.

На данном основании защита хавбека подало ходатайство в Тверской суд об изменении меры пресечения Мамаеву.

Сам игрок «быков» по истечении месяца пребывания под арестом выразил желание выйти на свободу в ближайшее время. При этом он признался, что, находясь в СИЗО, он стал иначе смотреть на жизнь.

«Есть ли в тюрьме что-то хорошее? Да все хорошее по большому счету. Опыт колоссальный. На воле спешишь, времени задуматься, побыть наедине с собой, себя послушать нет совсем. А тут этого хватает с лихвой. Многое понял. Что именно? Это скорее личные глубокие переживания, о них не хочется говорить. Еще идет процесс осознания», — цитирует Мамаева «Московский комсомолец».

Однако сам футболист, по его словам, сильно соскучился по своей семье.

«Тюрьмы мне вполне достаточно! Готов хоть прямо сейчас как есть — в резиновых тапочках и майке на волю. Но это не нам решать. Очень соскучился по семье, особенно детям. Так хочется их обнять! Держал бы в объятиях и не отпускал. На воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим», — заявил он.