Нападающий «Монако» может уйти в «Реал»

По информации Marca, агент игрока Жорже Мендеш подыскивает футболисту новый клуб. Он хочет, чтобы Фалькао перешел в мадридский клуб. Агент предполагает, что Фалькао может уйти в испанскую команду на полгода на правах аренды.

"Монако" переживает не самые лучшие времена. Команда занимает предпоследнее место в чемпионате Франции, к тому же владельца клуба Дмитрия Рыболовлева обвиняют в финансовых махинациях.

Ранее князь Монако посоветовал Рыболовлеву отказаться от футбольного клуба.