Ещё
Нападающий «Монако» может уйти в «Реал»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нападающий «Монако» может уйти в «Реал» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао может перейти в мадридский "Реал", сообщает "Советский спорт".
По информации Marca, агент игрока Жорже Мендеш подыскивает футболисту новый клуб. Он хочет, чтобы Фалькао перешел в мадридский клуб. Агент предполагает, что Фалькао может уйти в испанскую команду на полгода на правах аренды.
"Монако" переживает не самые лучшие времена. Команда занимает предпоследнее место в чемпионате Франции, к тому же владельца клуба Дмитрия Рыболовлева обвиняют в финансовых махинациях.
Ранее князь Монако посоветовал Рыболовлеву отказаться от футбольного клуба.
Газета.Ru: последние новости
Тренер Уругвая: команда не справилась с Неймаром Касильяс согласился бы вернуться в "Реал" Зобнин покинул расположение сборной России и не сыграет со Швецией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Усик хочет провести бой с легендарным боксером
Чемпиона по дзюдо убили в очереди за углем235
Загитова рассказала, почему не общается с Ханю
Загитова установила новый мировой рекорд94
«Нам показали наше место»43
Видео
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
05:55
Туктамышева прокомментировала провокационное фото
Фигурное катание
00:37
Раскрыты премиальные сборной России за ЧМ-2018
Футбол
04:59
Черчесов обратился к болельщикам
Футбол
03:56
«Нам показали наше место»
Футбол
00:21
Что спасает Кокорина и Мамаева
Футбол Статьи
14:42
Боец ММА задержан в Москве
MMA
04:41
Две шайбы за минуту: как Россия порвала Канаду
Хоккей
00:44
Кокорин решился на отчаянный шаг
Футбол
00:23
Тарасов выдвинул неожиданное требование по алиментам
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение