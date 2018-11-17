Одноклубник Неймара раскрыл правду о конфликте с бразильцем

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани рассказал о конфликте с одноклубником Неймаром, передает "Советский спорт"

После перехода бразильца в стан парижан в прессе начали появляться слухи о плохих взаимоотношениях игроков, а на поле футболисты зачастую конфликтовали.

"Всегда хорошо проводить такие матчи с сильным соперником, таким как Бразилия, против сильных игроков, таких как Неймар. Никто не любит проигрывать, никто не хочет уступать. Это не товарищеский матч. Поэтому некоторые футболисты расстроились. На поле было горячо, но когда матч закончился, все успокоились", — приводит слова уругвайца AFP.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" платит Неймару за аплодисменты болельщикам €375 тыс.