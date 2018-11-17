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Букмекеры предложили суперкоэффициенты на центральный матч дня в Лиге наций
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Букмекеры предложили суперкоэффициенты на центральный матч дня в Лиге наций 

Партнерский материал 14 минут назад
Фото: bwin
Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициент на центральный матч очередного игрового дня в Лиге наций. Встреча между Италией и Португалией начнется сего-дня в 22:45 по московскому времени.
На улучшенных для игроков условиях букмекер предлагает заключить пари то, что в матче по-беда достанется команде Италии и при этом обе команды смогут забить. Поставить на такой исход можно по коэффициенту 5.50.
В ранге фаворитов, согласно оценкам экспертов, к старту поединка подходит команда Роберто Манчини, — коэффициент на победу итальянцев составляет 2.20. Шансы португальской сборной оцениваются по коэффициенту 3.50, а выигрышная ставка на ничью может быть рас-считана коэффициентом 3.25.
На момент публикации новости суперкоэффициент равен 5.50. При этом он еще может измениться ближе ко времени начала матча. Для заключения пари необходимо зарегистрироваться в качестве игрока.
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