Букмекеры предложили суперкоэффициенты на центральный матч дня в Лиге наций

Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициент на центральный матч очередного игрового дня в Лиге наций. Встреча между Италией и Португалией начнется сего-дня в 22:45 по московскому времени.

На улучшенных для игроков условиях букмекер предлагает заключить пари то, что в матче по-беда достанется команде Италии и при этом обе команды смогут забить. Поставить на такой исход можно по коэффициенту 5.50