Букмекеры предложили суперкоэффициенты на центральный матч дня в Лиге наций 

Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициент на центральный матч очередного игрового дня в Лиге наций. Встреча между Италией и Португалией начнется сего-дня в 22:45 по московскому времени.
На улучшенных для игроков условиях букмекер предлагает заключить пари то, что в матче по-беда достанется команде Италии и при этом обе команды смогут забить. Поставить на такой исход можно по коэффициенту 5.50.
В ранге фаворитов, согласно оценкам экспертов, к старту поединка подходит команда Роберто Манчини, — коэффициент на победу итальянцев составляет 2.20. Шансы португальской сборной оцениваются по коэффициенту 3.50, а выигрышная ставка на ничью может быть рас-считана коэффициентом 3.25.
На момент публикации новости суперкоэффициент равен 5.50. При этом он еще может измениться ближе ко времени начала матча. Для заключения пари необходимо зарегистрироваться в качестве игрока.