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Акинфеев ответил на вопрос о запуске собственного дела
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Акинфеев ответил на вопрос о возможном открытии собственного бизнеса 

Газета.Ru + ещё 1 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своей учебе в Российском государственном университете нефти и газа им. И. М. Губкина, передает ТАСС.
Голкипер отметил, что он привлекает внимание студентов в образовательном учреждении.
"Я когда в первый раз приезжал, я практически со всеми сделал селфи, пообщался. Понятно, что человек, который получил автограф, может еще подойти два-три раза, но это обычная история. Это меня не отвлекает, все хорошо", — подчеркнул футболист.
Также он уклончиво ответил на вопрос о том, собирается ли в будущем открыть свой бизнес.
"Никто не знает, что будет завтра. Я в будущее не заглядываю, но образование хочу получить", — заключил Акинфеев.
До этого игрок армейцев поступил в магистратуру РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина на направление "менеджмент".
Ранее ЦСКА возобновил тренировки после трех дней перерыва.
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