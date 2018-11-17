Акинфеев ответил на вопрос о запуске собственного дела

Акинфеев ответил на вопрос о возможном открытии собственного бизнеса

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своей учебе в Российском государственном университете нефти и газа им. И. М. Губкина, передает ТАСС

Голкипер отметил, что он привлекает внимание студентов в образовательном учреждении.

"Я когда в первый раз приезжал, я практически со всеми сделал селфи, пообщался. Понятно, что человек, который получил автограф, может еще подойти два-три раза, но это обычная история. Это меня не отвлекает, все хорошо", — подчеркнул футболист.

Также он уклончиво ответил на вопрос о том, собирается ли в будущем открыть свой бизнес.

"Никто не знает, что будет завтра. Я в будущее не заглядываю, но образование хочу получить", — заключил Акинфеев.

До этого игрок армейцев поступил в магистратуру РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина на направление "менеджмент".

Ранее ЦСКА возобновил тренировки после трех дней перерыва.