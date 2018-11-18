Ещё
Вратарь забил мяч ударом от своих ворот
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вратарь забил мяч ударом от своих ворот 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Вратарь сборной Иордании Амир Шафи забил гол в ворота соперника из своей штрафной. Видео появилось на YouTube-канале Kingdom Channel.
36-летний голкипер отличился во время товарищеского матча с национальной командой Индии. Шафи поймал мяч и тут же выбил его в сторону чужих ворот. Вратарь соперника Гурприт Сингх Сандху не смог отразить удар и пропустил мяч.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Иордании.
Шафи начал профессиональную карьеру в 1999 году. За сборную вратарь выступает с 2002-го.
Последние новости
Россия перекрыла дорогу американскому мясу Установлена личность устроившей взрыв в Грозном смертницы Крупнейшую контрабанду груш из Евросоюза в Россию раскрыли по фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17-летняя гонщица устроила жуткую аварию61
Поведение Дзюбы озадачило россиян32
Еще одна российская фигуристка устроила стриптиз2
Загитова отказалась говорить о Медведевой10
Загитова сделала неожиданное признание9
Видео
07:56
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт
Фигурное катание
01:24
Вратарь забил мяч ударом от своих ворот
Футбол
00:58
Боец ММА с разворота нокаутировал соперника
MMA
00:11
Страшная авария гонщицы попала на видео
Автоспорт Прочее
00:24
Загитова сделала неожиданное признание
Фигурное катание
01:06
Медведева оказалась в шаге от провала
Фигурное катание Статьи
07:56
Загитова чуть не бросила спорт
Фигурное катание Статьи
04:26
Какой ценой Загитова победила в Москве
Фигурное катание Статьи
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
01:59
Хабиб не попал в список влиятельных людей в истории UFC
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение