Вратарь забил мяч ударом от своих ворот

Вратарь сборной Иордании Амир Шафи забил гол в ворота соперника из своей штрафной. Видео появилось на YouTube-канале Kingdom Channel.

36-летний голкипер отличился во время товарищеского матча с национальной командой Индии. Шафи поймал мяч и тут же выбил его в сторону чужих ворот. Вратарь соперника Гурприт Сингх Сандху не смог отразить удар и пропустил мяч.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Иордании.

Шафи начал профессиональную карьеру в 1999 году. За сборную вратарь выступает с 2002-го.