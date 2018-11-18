Букмекеры предложили суперкоэффициенты на центральный матч дня в Лиге наций

Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициент на центральный матч очередного игрового дня в Лиге наций. Встреча между Англией и Хорватией начнется сегодня в 17:00 по московскому времени.

На улучшенных для игроков условиях букмекер предлагает заключить пари то, что в матче победа достанется команде Англии и при этом в матче будет забито не менее 4 мячей (тотал больше 3,5 голов в матче). Поставить на такой исход можно по коэффициенту 4.75

В ранге фаворитов, согласно оценкам экспертов, к старту поединка подходят родоначальники футбола, — коэффициент на победу англичан составляет 1.87. Шансы хорватов оцениваются по коэффициенту 4.10, а на ничью можно поставить с коэффициентом 3.70.