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Букмекеры предложили суперкоэффициенты на центральный матч дня в Лиге наций
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Букмекеры предложили суперкоэффициенты на центральный матч дня в Лиге наций 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: bwin
Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициент на центральный матч очередного игрового дня в Лиге наций. Встреча между Англией и Хорватией начнется сегодня в 17:00 по московскому времени.
На улучшенных для игроков условиях букмекер предлагает заключить пари то, что в матче победа достанется команде Англии и при этом в матче будет забито не менее 4 мячей (тотал больше 3,5 голов в матче). Поставить на такой исход можно по коэффициенту 4.75.
В ранге фаворитов, согласно оценкам экспертов, к старту поединка подходят родоначальники футбола, — коэффициент на победу англичан составляет 1.87. Шансы хорватов оцениваются по коэффициенту 4.10, а на ничью можно поставить с коэффициентом 3.70.
На момент публикации новости суперкоэффициент равен 4.75.
При этом он еще может измениться ближе ко времени начала матча. Для заключения пари необходимо зарегистрироваться в качестве игрока.
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