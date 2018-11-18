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Мбаппе высказался о конфликте Неймара и Кавани
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Мбаппе высказался о конфликте Неймара и Кавани 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Форвард «Пари Сен-Жермен» Кильян Мбаппе прокомментировал конфликт между его одноклубниками Неймаром и Эдинсоном Кавани. По словам нападающего, между игроками нет напряжённых отношений.
«Кавани — отличный игрок, который приносит пользы «ПСЖ». Неймар тоже. После того инцидента я писал ему, прислал видео, мы вместе посмеялись. Нет никакой подоплёки. Это обычная игра, они защищали цвета своих сборных, и они правы в своём поведении», — цитирует AFP Мбаппе.
После игрок подчеркнул, что возникшее недопонимание не помешает его коллегам в будущем «обниматься и забивать голы».
«Нет никаких проблем», — заключил Килиан.
Конфликт между Неймаром и Кавани возник во время товарищеского матча сборных Бразилии и Уругвая (1:0).
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