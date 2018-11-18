Мбаппе высказался о конфликте Неймара и Кавани

Форвард «Пари Сен-Жермен» Кильян Мбаппе прокомментировал конфликт между его одноклубниками Неймаром и Эдинсоном Кавани. По словам нападающего, между игроками нет напряжённых отношений.

«Кавани — отличный игрок, который приносит пользы «ПСЖ». Неймар тоже. После того инцидента я писал ему, прислал видео, мы вместе посмеялись. Нет никакой подоплёки. Это обычная игра, они защищали цвета своих сборных, и они правы в своём поведении», — цитирует AFP Мбаппе.

После игрок подчеркнул, что возникшее недопонимание не помешает его коллегам в будущем «обниматься и забивать голы».

«Нет никаких проблем», — заключил Килиан.

Конфликт между Неймаром и Кавани возник во время товарищеского матча сборных Бразилии и Уругвая (1:0).