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Футболисты сборной СССР получат копии медалей
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Футболисты сборной СССР получат копии медалей 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вячеслав Ун Да-син/ТАСС
Копии бронзовых медалей вручат шестерым футболистам сборной СССР, занявшей четвёртое место на чемпионате мира 1966 года в Англии. Тот результат был самым большим достижением советского футбола в истории мировых первенств.
По словам голкипера национальной сборной и участника того турнира Анзора Кавазашвили, он и его товарищи по команде долгие годы писали письма, призывая наградить их медалями чемпионата мира 1966 года. Сборная СССР тогда уступила Португалии в матче за третье место. Шесть советских футболистов не получили медали за четвёртое место. Российский футбольный союз (РФС) совместно с меценатами подготовил шесть копий этих медалей для вручения спортсменам.
«Главное — не медали, а то, что мы получаем юридическое признание, что являемся призёрами чемпионата мира», — заявил Кавазашвили.
Медали легендарным футболистам вручит член исполкома РФС Виталий Мутко. Их получат только граждане России.
Как писал News.ru, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не сожалеет об уходе из сборной России по футболу. По словам вратаря, он не видел смысла держаться за место в команде.
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