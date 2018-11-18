Футболисты сборной СССР получат копии медалей

Копии бронзовых медалей вручат шестерым футболистам сборной СССР, занявшей четвёртое место на чемпионате мира 1966 года в Англии. Тот результат был самым большим достижением советского футбола в истории мировых первенств.

По словам голкипера национальной сборной и участника того турнира Анзора Кавазашвили, он и его товарищи по команде долгие годы писали письма, призывая наградить их медалями чемпионата мира 1966 года. Сборная СССР тогда уступила Португалии в матче за третье место. Шесть советских футболистов не получили медали за четвёртое место. Российский футбольный союз (РФС) совместно с меценатами подготовил шесть копий этих медалей для вручения спортсменам.

«Главное — не медали, а то, что мы получаем юридическое признание, что являемся призёрами чемпионата мира», — заявил Кавазашвили.

Медали легендарным футболистам вручит член исполкома РФС Виталий Мутко . Их получат только граждане России.