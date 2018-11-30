Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ривер Плейт» наказан за поведение болельщиков 

Газета.Ru + ещё 158 32 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Управляющая футболом в Южной Америке организация КОНМЕБОЛ ввела санкции против "Ривер Плейта" за беспорядки, учиненные болельщиками клуба, сообщает "Советский спорт".
Фанаты команды перед ответным финальным матчем Кубка Либертадорес устроили беспорядки, забросали автобус с футболистами "Боки Хуниорс" камнями и баллонами со слезоточивым газом.
Матч был перенесен дважды. Он должен был состояться 24 ноября, а затем 25 числа. теперь встреча официально перенесена в Мадрид и пройдет 9 ноября.
"Ривер" проведет два домашних матча без зрителей в 2019 году, а также будет оштрафован на $400 тыс.
Ранее сообщалось, что финал Кубка Либертадорес официально перенесен в Мадрид.
Газета.Ru: последние новости
Хавбек "Спартака" не считает нападение фаната ключевым фактором поражения Кононов заступился за Глушакова перед обсуждающими его СМИ и фанатами Нурмагомедов объяснил отказ пожать руку Канделаки
Советский спорт , Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глушаков прокомментировал нападение на него
Нурмагомедов объяснил отказ пожать руку Канделаки54
Нурмагомедов прилюдно «унизил» Канделаки126
Болельщики «Спартака» подрались из-за Глушакова
Сборная России расстроила россиян
Видео
01:32
Закат звезды: как Медведева осталась без финала
Фигурное катание
01:43
Игрок НХЛ забросил пять шайб за матч
Хоккей
00:32
У Ибрагимовича нашелся двойник
Футбол
01:02
Норвежский лыжник внезапно проиграл россиянину
Лыжный спорт
05:08
Акинфеев, Игнашевич и Жирков вернутся в сборную
Футбол
12:17
Умер чемпион СССР по футболу
Футбол
01:07
Кокорину и Мамаеву грозит «публичная порка»
Футбол Прочее
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:32
УЕФА испугался войны на Украине
Футбол Статьи
05:36
В Сеть слили переписку жены Глушакова
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение