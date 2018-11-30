«Ривер Плейт» наказан за поведение болельщиков

Управляющая футболом в Южной Америке организация КОНМЕБОЛ ввела санкции против "Ривер Плейта" за беспорядки, учиненные болельщиками клуба, сообщает "Советский спорт"

Фанаты команды перед ответным финальным матчем Кубка Либертадорес устроили беспорядки, забросали автобус с футболистами "Боки Хуниорс" камнями и баллонами со слезоточивым газом.

Матч был перенесен дважды. Он должен был состояться 24 ноября, а затем 25 числа. теперь встреча официально перенесена в Мадрид и пройдет 9 ноября.

"Ривер" проведет два домашних матча без зрителей в 2019 году, а также будет оштрафован на $400 тыс.

Ранее сообщалось, что финал Кубка Либертадорес официально перенесен в Мадрид.