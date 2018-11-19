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В ГИБДД рассказали о возможном наказании Аленичева
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Тренера ФК «Енисей» могут лишить водительских прав за отказ пройти медосвидетельствование 

ТАСС + ещё 35 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главному тренеру футбольного клуба "Енисей" (Красноярск) Дмитрию Аленичеву может грозить лишение водительских прав за отказ пройти медицинское освидетельствование. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД Красноярского края.
По данным местных СМИ, 17 ноября Аленичев сел за руль после посещения одного из баров города. Его остановил инспектор ГИБДД, от медосвидетельствования Аленичев отказался. Инспектор составил протокол, машину доставили на спецстоянку.
"Водитель отказался от прохождение медосвидетельствования. Но санкции по статье за отказ от освидетельствования и за нахождение в нетрезвом состоянии одинаковы", — рассказал собеседник агентства.
По ее словам, инспектор ГИБДД предложил пройти освидетельствование пройти либо на месте либо в диспансере, "но и туда и туда указанный водитель отказался проехать".
Теперь водителю грозит лишение прав и штраф в 30 тыс. рублей.
"Автомобиль находится на спецстоянке. Его заберет кто-то из представителей клуба", — сказали в ГИБДД, не называя фамилию водителя.
Телефоны пресс-службы клуба и самого Аленичева недоступны для комментариев.
Дмитрий Аленичев — советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА (в 2003 году) и Лиги чемпионов УЕФА (в 2004 году). В 2011-2015 годах Аленичев возглавлял тульский футбольный клуб "Арсенал", затем по 2016 год — московский "Спартак", в 2017 году возглавил "Енисей".
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