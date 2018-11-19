Ещё
Экс защитник киевского «Динамо» обозвал игроков свининой
Далее:
Читайте также:
Ещё

В киевском «Динамо» игроки называли друг друга «нигерами» и «свининой» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ФК «Динамо» (Киев)
Бывший защитник киевского "Динамо" Пап Диакате рассказал о проведенном времени в составе украинской команды, передает "Советский спорт".
34-летний сенегалец признался, что футболисты киевлян часто шутили друг над другом, однако в команде царили дружественная атмосфера.
"Атмосфера в "Динамо" у нас была отличная, коллектив был очень крутой.
Часто подкалывали друг друга, для нас это было нормой. У меня было прозвище Черный, Нигер. Расисты? Нет, конечно, ничего такого в клубе не было. Они просто дали такое шутливое прозвище, но я в ответ тоже любил им что-то отвечать. Чаще всего называл их просто: Свинина", — приводит слова Диакате Footboom.
Ранее сообщалось, что известный украинский журналист Артем Франков раскритиковал игру киевского "Динамо".
Газета.Ru: последние новости
В интернете появилась запись задержания Аленичева сотрудниками ДПС СМИ: Аленичева задержали за вождение в пьяном виде Дзюба рассказал о состоянии здоровья перед матчем между Россией и Швецией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянок назвали «чернобыльскими уродами»108
Появилось видео задержания Аленичева10
Аленичева поймали пьяным за рулем43
Хабиб отреагировал на убийство росгвардейца4
Дзюба высказался о вызове Ари в сборную
Видео
07:56
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт
Фигурное катание
01:24
Вратарь забил мяч ударом от своих ворот
Футбол
00:58
Боец ММА с разворота нокаутировал соперника
MMA
00:32
Появилось видео задержания Аленичева
Футбол
00:11
Страшная авария гонщицы попала на видео
Автоспорт Прочее
00:24
Загитова сделала неожиданное признание
Фигурное катание
01:06
Медведева оказалась в шаге от провала
Фигурное катание Статьи
07:56
Загитова чуть не бросила спорт
Фигурное катание Статьи
04:26
Какой ценой Загитова победила в Москве
Фигурное катание Статьи
03:35
Разборки в Ванкувере: РФ отомстила Канаде
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение