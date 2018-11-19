Экс защитник киевского «Динамо» обозвал игроков свининой

Бывший защитник киевского "Динамо" Пап Диакате рассказал о проведенном времени в составе украинской команды, передает "Советский спорт".
34-летний сенегалец признался, что футболисты киевлян часто шутили друг над другом, однако в команде царили дружественная атмосфера.
"Атмосфера в "Динамо" у нас была отличная, коллектив был очень крутой.
Часто подкалывали друг друга, для нас это было нормой. У меня было прозвище Черный, Нигер. Расисты? Нет, конечно, ничего такого в клубе не было. Они просто дали такое шутливое прозвище, но я в ответ тоже любил им что-то отвечать. Чаще всего называл их просто: Свинина", — приводит слова Диакате Footboom.
Ранее сообщалось, что известный украинский журналист Артем Франков раскритиковал игру киевского "Динамо".