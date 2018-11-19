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Умер Владимир Журавель
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Известный белорусский тренер Владимир Журавель умер в возрасте 47 лет 

Спорт-Экспресс + ещё 3 1 час назад
Фото: кадр видео Youtube
Известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель скончался на 48-м году жизни, информирует пресс-служба Минспорта и туризма Белоруссии.
Последним местом его работы был карагандинский "Шахтер". На сайте клуба отмечается, что Журавель ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Карьеру игрока Журавель завершил в 2005 году.
"Умер известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель. Ему было 47. Соболезнуем", — отмечается в сообщении пресс-служба Минспорта и туризма Белоруссии.
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