Умер Владимир Журавель

Известный белорусский тренер Владимир Журавель умер в возрасте 47 лет

Известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель скончался на 48-м году жизни, информирует пресс-служба Минспорта и туризма Белоруссии.

Последним местом его работы был карагандинский "Шахтер". На сайте клуба отмечается, что Журавель ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Карьеру игрока Журавель завершил в 2005 году.