Мамаев сдружился с сокамерником в СИЗО 

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал о взаимоотношениях полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и его сокамерника.
"Правила посещения спортивного зала у них не изменилось — два дня в неделю. Но стоит отметить, что Павел Мамаев активно занимается спортом в камере вместе со своим сокамерником. Они нашли друг с другом общий язык", — цитирует Мельникова "Чемпионат.com".
Мамаев и нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин арестованы по делу о двух драках, произошедших в Москве 8 октября. В отношении футболистов заведено дело по статье 213 Уголовного кодекса России "Хулиганство".
Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала о состоянии здоровья Кокорина.