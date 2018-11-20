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Мамаев сдружился с сокамерником в СИЗО
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Мамаев сдружился с сокамерником в СИЗО 

Газета.Ru + ещё 27 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал о взаимоотношениях полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и его сокамерника.
"Правила посещения спортивного зала у них не изменилось — два дня в неделю. Но стоит отметить, что Павел Мамаев активно занимается спортом в камере вместе со своим сокамерником. Они нашли друг с другом общий язык", — цитирует Мельникова "Чемпионат.com".
Мамаев и нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин арестованы по делу о двух драках, произошедших в Москве 8 октября. В отношении футболистов заведено дело по статье 213 Уголовного кодекса России "Хулиганство".
Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала о состоянии здоровья Кокорина.
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