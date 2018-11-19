Букмекеры: Германия обыграет Голландию и не пропустит

Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициент на центральный матч очередного игрового дня в Лиге наций. Встреча между сборными Германии и Голландии начнется сегодня в 22:45 по московскому времени.

На улучшенных для игроков условиях букмекер предлагает заключить пари то, что в матче победа достанется команде Германии и при этом Голландия не сможет забить. Поставить на такой исход можно по коэффициенту 8.25

В ранге фаворитов, согласно оценкам экспертов, к старту поединка подходят именно немцы, — коэффициент на победу этой команды составляет 1.95. Шансы голландцев на победу оцениваются по коэффициенту 3.75, на ничью можно поставить с коэффициентом 3.70.