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Букмекеры: Германия обыграет Голландию и не пропустит
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Букмекеры: Германия обыграет Голландию и не пропустит 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: bwin
Букмекерская компания bwin Россия предложила суперкоэффициент на центральный матч очередного игрового дня в Лиге наций. Встреча между сборными Германии и Голландии начнется сегодня в 22:45 по московскому времени.
На улучшенных для игроков условиях букмекер предлагает заключить пари то, что в матче победа достанется команде Германии и при этом Голландия не сможет забить. Поставить на такой исход можно по коэффициенту 8.25.
В ранге фаворитов, согласно оценкам экспертов, к старту поединка подходят именно немцы, — коэффициент на победу этой команды составляет 1.95. Шансы голландцев на победу оцениваются по коэффициенту 3.75, на ничью можно поставить с коэффициентом 3.70.
Коэффициенты могут меняться по мере приближения матча. Зарегистрироваться и сделать ставку можно по ссылке.
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