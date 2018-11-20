Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом

Румынские журналисты опубликовали новое расследование, основанное на документах Football Leaks, пишет Sports.ru . Расследование касается договорных матчей на Кипре, в которых могут быть замешаны и российские клубы.

Расследование основано на рассказах 30-летнего румынского футболиста Алина Стойки, который признался, что участвовал в договорных матчах в качестве судьи.

По его словам, 31 января 2016 года он работал помощником судьи на матче российского ФК «Урал» и сербского «Рада», который завершился победой россиян с минимальным счетом. По его словам, арбитр отменил автогол «Урала» в первом тайме и на 90-й минуте поставил возмутительный пенальти в ворота сербов.

Стойка утверждает, что судил 5-6 матчей, но, по данным расследования, он участвовал в 14 договорных играх.

Всего же с 2016 по 2018 годы на Кипре прошли 32 матча, которые судили заинтересованные лица.

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов назвал бредом слухи об участии команды в договорных матчах на Кипре. По его словам, клуб ездит на Кипр тренироваться и готовиться к сезону.