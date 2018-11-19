Кокорин заболел в СИЗО

По словам Мельникова, Александр не очень хорошо себя чувствует, в его камере были медикаменты, и он говорил в нос.

«Может быть на фоне этого и настроения не было. Еще и за брата он переживает, который находится в соседней камере. Его можно понять», — сказал правозащитник.

Он добавил, что Павел Мамаев, очевидно, чувствует себя в СИЗО более уверенно: регулярно занимается спортом не только в спортзале, но и в камере, читает православную литературу и находится в хороших отношениях со своим сокамерником.