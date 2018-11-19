Футболист «Зенита» Александр Кокорин заболел в СИЗО. Об этом, как сообщает «Советский спорт», рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
По словам Мельникова, Александр не очень хорошо себя чувствует, в его камере были медикаменты, и он говорил в нос.
«Может быть на фоне этого и настроения не было. Еще и за брата он переживает, который находится в соседней камере. Его можно понять», — сказал правозащитник.
Он добавил, что Павел Мамаев, очевидно, чувствует себя в СИЗО более уверенно: регулярно занимается спортом не только в спортзале, но и в камере, читает православную литературу и находится в хороших отношениях со своим сокамерником.
«Он (Мамаев) отметил, что если бы не жена с детьми, то вообще никаких проблем не испытывал бы и не переживал бы сильно», — рассказал Мельников.
Александр Кокорин, Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий арестованы до 8 декабря по делу о двух драках в Москве, в которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минтранса Денис Пак и глава НИИ «НАМИ» Сергей Гайсин.