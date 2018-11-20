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Роналду подыскивает место для свадьбы
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СМИ: Роналду подыскивает место для свадьбы 

Спорт-Экспресс + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду посетил вместе со своей невестой Джорджиной Родригес церковь Гран Мадре ди Дио в Турине, сообщает The Sun. По версии источника, пара ищет место для свадьбы, причем на руке Родригес было замечено обручальное кольцо.
Роналду еще ни разу не состоял в официальном браке. С 2010 по 2015 год он встречался с российской моделью Ириной Шейк. С Родригес футболист встречается с 2016 года, у пары есть общий ребенок, также они воспитывают троих детей Роналду, рожденных от суррогатной матери.
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