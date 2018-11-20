Букмекеры вернут проигрыши по ставкам на матч Швеция — Россия

Сегодня в Лиге наций пройдет сразу четыре поединка, среди которых особняком стоит матч сборной России против команды Швеции. Команда проведет второй матч за неделю и выйдет на поле после поражения от сборной Германии. Игра пройдет в Стокгольме и начнется в 22:45 по московскому времени.

Компания bwin Россия в рамках акции «100% Cash Back для новых пользователей» вернет проигрыши по первым ставкам на матч. Каждый новый клиент букмекера по-лучит возврат по первому пари в том случае, если оно проиграет. Новая акция будет действовать также после сегодняшнего матча и продлится до 31 декабря 2018г.

Чтобы сделать ставку со страховкой от проигрыша, необходимо зарегистрироваться на bwin.ru , внести депозит и заключить пари. В том случае, если ставка не сыграет, средства по ней автоматически вернутся в виде FreeBet (бесплатной ставки) в раз-мере первого сделанного пари (сумма возвращаемого FreeBet до 5200 рублей).

Фаворитами предстоящего матча пока остаются шведы — победа «скандинавов» оце-нивается коэффициентом 2.00. Ничья оценена по коэффициенту 3.10, на победу рос-сийской команды можно поставить с коэффициентом 4.33.