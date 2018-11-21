Форвард Неймар избежал серьезной травмы

Травма нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара оказалась несерьезной, сообщает "Советский спорт"

Бразилец травмировался в товарищеском матче национальной команды против сборной Камеруна. Форвард покинул поле после восьми минут игры.

Об отсутствии серьезной травмы рассказал врач бразильской сборной Родриго Ласмар.

"Определенно, у Неймара нет серьезной травмы. Конечно, потребуется некоторое время, чтобы поставить точный диагноз, нужно будет пройти некоторые тесты", — приводит слова Ласмара L`Equipe.

Сообщалось, что у футболиста мышечное повреждение.

В текущем сезоне за "ПСЖ" Неймар сыграл 11 матчей, забил десять мячей и отметился пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Неймар получил травму в товарищеском матче против Камеруна.