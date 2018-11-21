Ещё
Неймар избежал серьезной травмы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Форвард Неймар избежал серьезной травмы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Травма нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара оказалась несерьезной, сообщает "Советский спорт".
Бразилец травмировался в товарищеском матче национальной команды против сборной Камеруна. Форвард покинул поле после восьми минут игры.
Об отсутствии серьезной травмы рассказал врач бразильской сборной Родриго Ласмар.
"Определенно, у Неймара нет серьезной травмы. Конечно, потребуется некоторое время, чтобы поставить точный диагноз, нужно будет пройти некоторые тесты", — приводит слова Ласмара L`Equipe.
Сообщалось, что у футболиста мышечное повреждение.
В текущем сезоне за "ПСЖ" Неймар сыграл 11 матчей, забил десять мячей и отметился пятью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Неймар получил травму в товарищеском матче против Камеруна.
Газета.Ru: последние новости
Болельщики "Спартака" потребовали продать Глушакова Защитник сборной России поделился планами команды на матч со Швецией Игроки "ПСЖ" стали участниками розыгрыша
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Русская сказка закончилась43
Фанаты «Спартака» требуют продать Глушакова10
Американцу ответили на слова об уродстве россиянок160
«Мы победили Россию за счет единства»52
Хабиб отказался драться с 49-летним боксером18
Видео
02:08
Россиян обвинили в договорных матчах за рубежом
Футбол Прочее
00:44
Кокорин заболел в СИЗО
Футбол
07:56
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой бросить спорт
Фигурное катание
01:36
Русская сказка закончилась
Футбол
00:44
Мамаева отказались выпустить
Футбол
01:06
Мамаев нашел замену Кокорину
Футбол
03:26
Петров и Боширов «Спартака»
Футбол
00:14
Фанаты «Спартака» требуют продать Глушакова
Футбол
00:14
Хабиб отказался драться с 49-летним боксером
MMA
01:24
Вратарь забил мяч ударом от своих ворот
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение