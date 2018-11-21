Сборная России довела болельщиков до слез

Интернет-пользователи прокомментировали поражение сборной РФ по футболу в матче Лиги наций со Швецией. Многие россияне признались, что не смогли сдержать слез.
«Обидно. до слёз. #РоссияШвеция», — написал @dzakirial (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Я щас плакать буду. #РоссияШвеция #ШвецияРоссия», — призналась @Alena_Dintyu.
«За этот матч я столько прорыдала #РоссияШвеция», — заявила @skuchnaya_baba.
Также пользователи опубликовали множество грустных мемов.
Матч Россия-Швеция.
Я просто: pic.twitter.com/XlzyYQsqh0— нейр⭕️токсин (@_demonicsoul_) 20 ноября 2018 г.
Российские болельщики после матча Россия-Швеция#ШвецияРоссия pic.twitter.com/i0LapRnPwf— Токсичный писяра (@toxicd0g) 20 ноября 2018 г.
Некоторые комментаторы не грустили, а злились.
«Это было ошибкой проснуться чтоб посмотреть матс швеция — россия», — написал @cook_do_ob.
«*** [зачем — прим.ред.] вы так много требуете от Заслуженных Мастеров Спорта по Футболу», — написал @maxim_hoh.
Многих пользователи возмутило, что на поле не вышел нападающий Федор Чалов.
«#РоссияШвеция Один вопрос. Какого хрена нужно было тогда вызывать Чалова (а это на минуточку лучший бомбардир РПЛ), если он протирает скамейку? СКАМЕЙКУ, ***!» — удивился @EugeniaLappies.
«алё у вас Чалов лучший бомбардир сидит на скамейке НА СКАМЕЙКЕ вы забыли? мммм #РоссияШвеция», — написал @dzakirial.
«Когда-нибудь Чалов забьет сто мячей за сезон, и за это ему дадут выйти на замену на 89-ой минуте против Андорры», — отметили в аккаунте @vgikofficial.
Сборная России уступила шведской команде со счетом 0:2 и не смогла попасть в элитный дивизион Лиги наций УЕФА. Шведы вышли в лигу А, а Россия осталась в лиге B.
Ранее СМИ назвали наставника сборной РФ Станислава Черчесова рекордсменом по поражениям среди тренеров национальной команды.