Сборная России довела болельщиков до слез

Сборная России довела интернет-пользователей до слез

Интернет-пользователи прокомментировали поражение сборной РФ по футболу в матче Лиги наций со Швецией. Многие россияне признались, что не смогли сдержать слез.

«Обидно. до слёз. #РоссияШвеция», — написал @dzakirial (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Я щас плакать буду. #РоссияШвеция #ШвецияРоссия», — призналась @Alena_Dintyu.

«За этот матч я столько прорыдала #РоссияШвеция», — заявила @skuchnaya_baba.

Также пользователи опубликовали множество грустных мемов.

Некоторые комментаторы не грустили, а злились.

«Это было ошибкой проснуться чтоб посмотреть матс швеция — россия», — написал @cook_do_ob.

«*** [зачем — прим.ред.] вы так много требуете от Заслуженных Мастеров Спорта по Футболу», — написал @maxim_hoh.

Многих пользователи возмутило, что на поле не вышел нападающий Федор Чалов

«#РоссияШвеция Один вопрос. Какого хрена нужно было тогда вызывать Чалова (а это на минуточку лучший бомбардир РПЛ), если он протирает скамейку? СКАМЕЙКУ, ***!» — удивился @EugeniaLappies.

«алё у вас Чалов лучший бомбардир сидит на скамейке НА СКАМЕЙКЕ вы забыли? мммм #РоссияШвеция», — написал @dzakirial.

«Когда-нибудь Чалов забьет сто мячей за сезон, и за это ему дадут выйти на замену на 89-ой минуте против Андорры», — отметили в аккаунте @vgikofficial.

Сборная России уступила шведской команде со счетом 0:2 и не смогла попасть в элитный дивизион Лиги наций УЕФА. Шведы вышли в лигу А, а Россия осталась в лиге B.