Дзюба высказался о поражении сборной РФ

Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что болельщики не отвернутся от национальной команды из-за двух поражений. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Во-первых, не заметил безразличия у нас», — подчеркнул Дзюба.

Также он отметил, что сборной не хватало четырех-пяти ключевых футболистов. По его словам, любая команда без важных игроков выступала бы не так хорошо.

«Мы устали, но надо играть дальше. Если бы была возможность передохнуть…», — отметил он.

Также Дзюба предположил, что такая «пощечина» может стать хорошей мотивацией для команды выиграть группу В и попасть в группу А.

Товарищеский матч России и Германии, проходивший 15 ноября в Лейпциге, завершился победой немцев (0:3). Затем сборная РФ проиграла Швеции в матче Лиги наций со счетом 0:2 и не смогла попасть в элитный дивизион Лиги наций УЕФА. Шведы вышли в лигу А, а Россия осталась в лиге B.

После этого интернет-пользователи поиздевались над присвоением футболистам сборной звания заслуженных мастеров спорта и заявили, что «карета опять превратилась в тыкву».