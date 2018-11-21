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Дзюба — о поражении сборной России
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Дзюба высказался о поражении сборной РФ 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что болельщики не отвернутся от национальной команды из-за двух поражений. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Во-первых, не заметил безразличия у нас», — подчеркнул Дзюба.
Также он отметил, что сборной не хватало четырех-пяти ключевых футболистов. По его словам, любая команда без важных игроков выступала бы не так хорошо.
«Мы устали, но надо играть дальше. Если бы была возможность передохнуть…», — отметил он.
Также Дзюба предположил, что такая «пощечина» может стать хорошей мотивацией для команды выиграть группу В и попасть в группу А.
Товарищеский матч России и Германии, проходивший 15 ноября в Лейпциге, завершился победой немцев (0:3). Затем сборная РФ проиграла Швеции в матче Лиги наций со счетом 0:2 и не смогла попасть в элитный дивизион Лиги наций УЕФА. Шведы вышли в лигу А, а Россия осталась в лиге B.
После этого интернет-пользователи поиздевались над присвоением футболистам сборной звания заслуженных мастеров спорта и заявили, что «карета опять превратилась в тыкву».
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