Клиент букмекера выиграл 2 миллиона, собрав невероятный экспресс

Клиент букмекера bwin Россия собрал экспресс из 5 событий и выиграл почти 2 миллиона рублей. Удача улыбнулась игроку, который выставил в одну ставку-экспресс 20000 рублей. Счастливчик выбрал матчи из команд Дании и Бельгии, а подкрепил все ставкой на матч Англии и Хорватии в Лиге наций.

Игрок выставил 5 событий по одинаковым исходам, предположив, что в каждом из матчей будет забито по 3 или 4 гола, — все свои ставки он выставил в единый экспресс. В четырех из пяти матчей в итоге было забито по 3 мяча — этого хватило, чтобы ставка победно сыграла. Стоит отметить, что в двух матчах третьи мячи были забиты только на 74 и 75 минутах, а в матче англичан и хорватов, по сути предрешившего результат по экспрессу, третий мяч был забит Кейном только на 85-ой минуте встречи.

Ставка была рассчитана как выигрышная и клиент получил право на выплату выигрыша в сумме 1895322 рубля.

Пари экспресса:

«Роскильде» — «Хельсингер» | 2.35 «Коге» — «Люнгбю» | 2.35 Англия — Хорватия | 2.40 «Вестерло» — «Беерсхот Вилрейк» | 2.60 «Хартлпул Юнайтед» — «Барнет» | 2.75 Суммарный коэффициент: 94.76.