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Клиент букмекера выиграл 2 миллиона, собрав невероятный экспресс
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Клиент букмекера выиграл 2 миллиона, собрав невероятный экспресс 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: bwin
Клиент букмекера bwin Россия собрал экспресс из 5 событий и выиграл почти 2 миллиона рублей. Удача улыбнулась игроку, который выставил в одну ставку-экспресс 20000 рублей. Счастливчик выбрал матчи из команд Дании и Бельгии, а подкрепил все ставкой на матч Англии и Хорватии в Лиге наций.
Игрок выставил 5 событий по одинаковым исходам, предположив, что в каждом из матчей будет забито по 3 или 4 гола, — все свои ставки он выставил в единый экспресс. В четырех из пяти матчей в итоге было забито по 3 мяча — этого хватило, чтобы ставка победно сыграла. Стоит отметить, что в двух матчах третьи мячи были забиты только на 74 и 75 минутах, а в матче англичан и хорватов, по сути предрешившего результат по экспрессу, третий мяч был забит Кейном только на 85-ой минуте встречи.
Ставка была рассчитана как выигрышная и клиент получил право на выплату выигрыша в сумме 1895322 рубля.
Пари экспресса:
«Роскильде» — «Хельсингер» | 2.35  «Коге» — «Люнгбю» | 2.35  Англия — Хорватия | 2.40  «Вестерло» — «Беерсхот Вилрейк» | 2.60  «Хартлпул Юнайтед» — «Барнет» | 2.75  Суммарный коэффициент: 94.76.
bwin.ru — первый легальный международный букмекер в РФ. Клиентам компании доступны полнофункциональные приложения для устройств на базе операционных систем iOS и Android, а также прямые трансляции по главным спортивным событиям. Букмекер предлагает широкую линию для ставок по ключевым видам спорта, большой выбор акционных предложений.
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