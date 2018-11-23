Блаттер призвал возбудить дело против Инфантино

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что информации Football Leaks достаточно для возбуждения дела в отношении его преемника. По словам 82-летнего швейцарца, Джанни Инфантино должен доказать, что на деле придерживается принципов прозрачности и открытости.

«Комитет по этике ФИФА должен начать расследование против Инфантино. Где та прозрачность, о которой Джанни заявляет на словах? По-хорошему, он должен сам обратиться в комитет, чтобы показать, что ни в чем не виноват», — цитирует Блаттера AS.

Ранее News.ru сообщал о расследовании Football Leaks, которое выявило связь Инфатино с «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Он помогал клубам обходить правила «финансового фейр-плей».