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Блаттер призвал возбудить дело против Инфантино 

News.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что информации Football Leaks достаточно для возбуждения дела в отношении его преемника. По словам 82-летнего швейцарца, Джанни Инфантино должен доказать, что на деле придерживается принципов прозрачности и открытости.
«Комитет по этике ФИФА должен начать расследование против Инфантино. Где та прозрачность, о которой Джанни заявляет на словах? По-хорошему, он должен сам обратиться в комитет, чтобы показать, что ни в чем не виноват», — цитирует Блаттера AS.
Ранее News.ru сообщал о расследовании Football Leaks, которое выявило связь Инфатино с «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Он помогал клубам обходить правила «финансового фейр-плей».
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Йозеф Блаттер , Джанни Инфантино , Футбол , Прочее
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