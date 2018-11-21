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Защитник «Арсенала» сравнил Кононова с Гвардиолой 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник тульского "Арсенала" Анри Хагуш высказался относительно тренерской работы бывшего наставника команды Олега Кононова, передает "Спорт-Экспресс".
Игрок "канониров" считает, что пост главного тренера московского "Спартака" подходит специалисту.
"Кононов ставит красивый, комбинационный футбол, далекий от этого "бей — беги". Сам игрок получает удовольствие на поле, когда задача не сражаться, а играть в футбол, контролировать мяч. И с трибун это смотрится совсем по-другому. Скажу так: у него очень красивый, комбинационный футбол, все низом. Он максимально приближен к тому, что называют спартаковским стилем. В "Спартаке" у Кононова однозначно все получится. По крайней мере, он поставит команде ту игру, которую от него все ждут", — подчеркнул футболист.
Также спортсмен сравнил Кононова с наставником английского "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.
"У Кононова современный, атакующий футбол. Уже существует "стиль "Манчестер Сити" Гвардиолы"? Вот скорее ближе к нему", — заключил Хагуш.
Напомним, что российский специалист пришел в столичный клуб на смену итальянцу Массимо Каррере, который ушел в отставку 22 октября.
Ранее стали известны детали тренировки красно-белых под руководством Кононова.
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Олег Кононов , Анри Хагуш , Спартак , Футбол
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