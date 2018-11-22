Самарский депутат в шоке от трат «Крыльев Советов» 

Заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов провел встречу с руководством футбольного клуба "Крылья Советов", сообщает "Советский спорт".
В своем инстаграме представитель думы выразил негодование суммой, которая обошлась "Крыльям" при подписании контракта с вратарем Сергеем Рыжиковым. По словам Степанова, переход двукратного чемпиона России из "Рубина" обошелся самарскому клубу в 68 млн рублей.
"У нас был на контракте Гиорги Лория, его выгоняют с оплатой неустойки 26 млн рублей. Следом берут Сергея Рыжикова, 38 лет отроду, аж на два года, с зарплатой 3,5 млн руб в месяц.
За год он заработает 42 млн, а если к этому прибавить те 26 млн, то получится, что замена вратаря сборной Грузии на 38-летнего мужчину области (поскольку клуб бюджетный) обошелся в 68 млн рублей, то есть $1 млн!", — написал Степанов.
Ранее сообщалось, что Рыжиков расстроен уходом Андрея Тихонова с поста главного тренера "Крыльев Советов".